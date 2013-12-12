Поднять упавший сервер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт14 заявок181 просмотр

Добрый день, после удаления ненужного пользователся сервер долго думал и в конце концов упал и не встает. Hetzner. Debian. ISP. есть только ssh доступ, все остальное колом, нужна помощь. Срочно!

Debian
11 лет назад
webmazter
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров