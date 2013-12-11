3G маршрутизатор

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка216 просмотров

На базе модуля Carambola 2 http://shop.8devices.com/wifi4things/carambola2 который работает под Linux-ом. К модулю будет подключен 3G модуль. Все железо будет предоставлено.

Надо реализовать:

- Поддержка OpenVPN (обязательно в режиме клиента работа по сертификатам (Tunnel X.509)

- поддержка comp-lzo, pull, tun, udp

- поддержка failover или работа в режиме Easy VPN Client (cisco) с failover, шифрование в обеих случаях не ниже AES128

- переключение между двумя SIM-ками, в случаи обрыва связи на SIM1

Linux
11 лет назад
SiriuS-1982
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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