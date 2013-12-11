Всем здравствуйте, требуется настроить выделенный сервер, и загрузить туда бэкап форума! Настройка базы данных. Настройка исходящих и входящих серверов. Настройка IP В общем нужно сделать рабочий сервер, без глюков, а так ...
3G маршрутизатор
На базе модуля Carambola 2 http://shop.8devices.com/wifi4things/carambola2 который работает под Linux-ом. К модулю будет подключен 3G модуль. Все железо будет предоставлено.
Надо реализовать:
- Поддержка OpenVPN (обязательно в режиме клиента работа по сертификатам (Tunnel X.509)
- поддержка comp-lzo, pull, tun, udp
- поддержка failover или работа в режиме Easy VPN Client (cisco) с failover, шифрование в обеих случаях не ниже AES128
- переключение между двумя SIM-ками, в случаи обрыва связи на SIM1
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