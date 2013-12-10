Настройка выделенного сервера.

Всем здравствуйте, требуется настроить выделенный сервер, и загрузить туда бэкап форума!

Настройка базы данных.

Настройка исходящих и входящих серверов.

Настройка IP

В общем нужно сделать рабочий сервер, без глюков, а так же на форуме будет прописываться SMTP сервер, что бы делать рассылку по пользователям.

Извиняюсь как смог так объяснил)