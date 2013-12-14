Необходимо скачать данные и настройки сервера, переустановить ОС, восстановить данные и настройки серевера. В общем удалить rootkit не потеряв настроек сервера и данные сайта! Сайты на сервере это ИМ, нужно сделать все за ночь!
VPS, консультация по настройке
CentOs помогите разобраться.
Беспричинно медленно работает.
Доступ по SSH дать не могу.
Но есть логи atop.
И могу сам набрать пару команд в консоле.
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