Перенести сайт на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен20 заявок232 просмотра

Нужно перенести 4 сайта с одного хостинга на другой.

Сайты на Вордпрессе.

Выполнить нужно за 2 дня.

Сколько это будет стоить?

WordPress
11 лет назад
kvant04
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Семёну за терпение! Всё доходчиво объяснил, работа выполнена.
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад