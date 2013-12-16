Установить и настроить BIND на CentOS 6

Есть работающий сервер на Centos 6.4. Нужно установить и настроить на нем кеширующий DNS - сервер (например, Bind). Дам доступ по SSH, либо сделаю сам под вашим чутким руководством. Ищется специалист хорошо разбирающийся в предмете, а не любитель учиться по ходу дела. Пишите сюда, либо либо на почту