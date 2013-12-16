Установить и настроить BIND на CentOS 6

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок147 просмотров

Есть работающий сервер на Centos 6.4. Нужно установить и настроить на нем кеширующий DNS - сервер (например, Bind). Дам доступ по SSH, либо сделаю сам под вашим чутким руководством. Ищется специалист хорошо разбирающийся в предмете, а не любитель учиться по ходу дела. Пишите сюда, либо либо на почту

CentOS
11 лет назад
Vadimov
Вадим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Исполнитель молодец: все сделал быстро и профессионально. Рекомендую!
Заданиче четко поставлено, оплата получена оперативно рекомендую

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад