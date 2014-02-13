Снижение нагрузок на сервер, настройка кеширования

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок219 просмотров

Сайт интернет-магазина http://www.legioner-shop.ru/ на движке от компании oksoft.ru. Размещен на сервере под Windows. Посещаемость - несколько тыс. уников\сутки.

Задачи:

- оптимизировать потребление ресурсов хостинга (сейчас потребление неоправданно высокое),

- ускорить загрузку страниц сайта (настройка кеширования).

Рассмотрим варианты как консультирования штатных программистов, так и работы под ключ.

11 лет назад
e_volchenko
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
1 день
Виктор - компетентный, оперативный и отзывчивый специалист по оптимизации нагрузок на сервер и ускорению работы сайта как на Linux так и на Windows серверах. Будем работать дальше.
Спасибо за отличную работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад