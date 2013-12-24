Перенести сайты на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок192 просмотра

Есть два десятка небольших сайтов на одном VDS у clodo.ru на Centos. Нужно перенести на digitalocean в Ubuntu. Жду предложения с ценой и сроками.

CentOSUbuntu
11 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$75
1 день
Сергей быстро перенес обозначенные сайты. Оперативно выходит на связь, готов к конструктивному диалогу. Спасибо за сотрудничество.
Игорь хороший заказчик. Вполне доступно и понятно объяснил задание, помогал упростить его выполнение. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование