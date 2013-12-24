Сайт интернет-магазина http://www.legioner-shop.ru/ на движке от компании oksoft.ru. Размещен на сервере под Windows. Посещаемость - несколько тыс. уников\сутки. Задачи: - оптимизировать потребление ресурсов хостинга (сейчас потребление неоправданно высокое), - ...
Перенести сайты на другой хостинг
Есть два десятка небольших сайтов на одном VDS у clodo.ru на Centos. Нужно перенести на digitalocean в Ubuntu. Жду предложения с ценой и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно перенести 4 сайта с одного хостинга на другой. Сайты на Вордпрессе. Выполнить нужно за 2 дня. Сколько это будет стоить?Завершен11 лет назад
Требуется настроить сеть в Cisco Packet Tracer.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Мне на сайт постоянно размещают рекламу, как правило это все видно в самом низу сайта. Нужно это убрать и дать совет чтобы этого больше не повторялось! Прошу присылать свою почту и стоимость. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен чел, знающий астериск от А до Я для разовой рабоыт на VoIP сервере. Есть VoIP сервер астериск. Нужно чтобы чел разработал\внедрил модуль, который бы парсил лог и считал через какое время абонент взял ...Закрыт11 лет назад
- $20
Есть работающий сервер на Centos 6.4. Нужно установить и настроить на нем кеширующий DNS - сервер (например, Bind). Дам доступ по SSH, либо сделаю сам под вашим чутким руководством. Ищется специалист хорошо разбирающийся в предмете, ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен админ с опытом для настройки секюрити на IIS 7.5Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
CentOs помогите разобраться. Беспричинно медленно работает. Доступ по SSH дать не могу. Но есть логи atop. И могу сам набрать пару команд в консоле.Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо скачать данные и настройки сервера, переустановить ОС, восстановить данные и настройки серевера. В общем удалить rootkit не потеряв настроек сервера и данные сайта! Сайты на сервере это ИМ, нужно сделать все за ночь!Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, после удаления ненужного пользователся сервер долго думал и в конце концов упал и не встает. Hetzner. Debian. ISP. есть только ssh доступ, все остальное колом, нужна помощь. Срочно!Системное администрирование14 заявокЗакрыт11 лет назад