Настроить сервер под PrestaShop

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Платформа Linux

Веб сервер: Nginx

PHP 5.1+ установлен и включен

MySQL 5.0+ и с созданной базой данных

FTP доступ

Дополнительно

В настройках PHP использовать параметры memory_limit "64M" и file_max_upload_size "16M"

SSL сертификат

Расширения PHP GD, cURL, SimpleXML, SOAP

Для улучшения производительности: расширения PHP MemCached, mcrypt

LinuxMySQLNginxPHPPrestaShop
11 лет назад
bazhenov-a
Алексей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров