Найти 3 доклада по установке/администрированию ОС

1) Нужно рассказать по шагам как устанавливается windows server со скриншотами, не менее 5 страниц.

2) Рассказать про администрирование windows server со скриншотами, то же где то 4-5 страниц.

3) Рассказать про установку FreeBSD, тоже по шагам и со скринами и не менее 4-5 страниц. (4-5 хватит)

4) Рассказать про администрирование FreeBSD, где то 10-12 страниц. (реферат вообщем сделать тут с содержанием)