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Нужна помощь в настройке Asterisk
У нас call-центр. Руководитель попросил настроить ему телефонию через ЮСБ-модем. Мы смогли поднять Asterisk – руководствуясь http://myasterisk.livejournal.com/11081.html прикрутили USB-модем к системе Asterisk. И вроде все работает – звонки через USB-модем осуществляются (Huawei E150), но проблема в том что меня не слышат на другом конце провода (якобы микрофон не работает).
Задача №1: Необходимо сделать так чтобы можно было осуществлять звонки с Asterisk по USB-модему
Задача №2 (будет плюсом если сможете сделать): Нужно также чтобы в режиме конференции (MeetMe вроде как называется) USB-модем работал также хорошо (используется в Vicidial).
Бюджет $100. Если бюджет не устраивает, пишите вашу цифру и причину повышения цены.
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