Системный администратор

Ищу себе помощника, пока на время отпуска, далее по результатам, нужно следить за мониторингом, в случае проблем исправить, так же исправить проблемы которые сообщат через скайп, телефон.

Требования

- постоянно быть в скайпе, знать что такое скайп в телефоне, что бы он там был постоянно запущен и при необходимости ответить.

- возможность с телефона управиться с ssh при необходимости

- безлимитный интернет на телефоне

- постоянно включенный телефон, даже если придется ответить в 3 часа ночи (таких ситуация на моей практике не было, но возможно)

- опыт настройки php-fpm nginx apache postfix tomcat, клонирование серверов с Linux, вируталки openvz

- обязательный опыт использования strace, буду спрашивать

- работа с параметрами ядра

ответственность

оплата не большая (8000 руб)..но и работы будет максимум пару часов в неделю, а то меньше, серверов будет 3-5 может, но критично что бы были на связи всегда, и реагировали на смс мониторинга в течении 10 минут