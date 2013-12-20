1) Нужно рассказать по шагам как устанавливается windows server со скриншотами, не менее 5 страниц. 2) Рассказать про администрирование windows server со скриншотами, то же где то 4-5 страниц. 3) Рассказать про установку ...
Системный администратор
Ищу себе помощника, пока на время отпуска, далее по результатам, нужно следить за мониторингом, в случае проблем исправить, так же исправить проблемы которые сообщат через скайп, телефон.
Требования
- постоянно быть в скайпе, знать что такое скайп в телефоне, что бы он там был постоянно запущен и при необходимости ответить.
- возможность с телефона управиться с ssh при необходимости
- безлимитный интернет на телефоне
- постоянно включенный телефон, даже если придется ответить в 3 часа ночи (таких ситуация на моей практике не было, но возможно)
- опыт настройки php-fpm nginx apache postfix tomcat, клонирование серверов с Linux, вируталки openvz
- обязательный опыт использования strace, буду спрашивать
- работа с параметрами ядра
ответственность
оплата не большая (8000 руб)..но и работы будет максимум пару часов в неделю, а то меньше, серверов будет 3-5 может, но критично что бы были на связи всегда, и реагировали на смс мониторинга в течении 10 минут
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