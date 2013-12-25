Настройка VPS с Directadmin

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок138 просмотров

Имеется VPS сервер с установленным и настроенным Directadmin. Нужно пробежаться по error логам, отловить косяки и, возможно, провести оптимизацию настройки сервера.

11 лет назад
hunterok
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель! Работа выполнена очень быстро. Были учтены все мои пожелания, я остался доволен.
Чёткое ТЗ и понимание ! Приятно работать с такими людьми ! Надеюсь на сотрудничество !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад