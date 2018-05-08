Настроить сервер

Системное администрированиеЗавершен5 заявок158 просмотров
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Необходимо настроить сервер, падает база данных

6 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$50
1 день
Сергей отличный специалист, настоящий мастер своего дело. Быстро нашел проблемы и настроил сервер. Огромное спасибо, буду обращаться только к нему!
Отличный заказчик, постоянно на связи, проверка и оплата моментально, Рекомендую!