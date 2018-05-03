Установить и настроить nmap + hydra + proxy на моем впс

Установить и настроить nmap + hydra на моем впс.

Настроить работу этих программ через прокси (чтобы на хостера не шли абузы за скан портов).

Записать последовательность команд (мне нужно будет позже самому настроить на таком же сервере)

Можно использовать мои личные прокси. Либо же использовать общедоступные vpn типа openvpn. (Не знаю, что будет лучше).