Корпоративная почта

в [url=https://yandex.ru/search/?lr=213&text=wild%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE]поиске[/url] выдает много всего, нужно место где можно купить ДЕШЕВО под мультидомен чтобы он встал нормально (бесплатный wild что-то тупит) степень защиты роли не играет, главное чтобы замочек показывался тотально на всех поддоменах компании для статуса под ...
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