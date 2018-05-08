Корпоративная почта

Системное администрированиеЗавершен7 заявок170 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть корпоративная почта: post@названиекомпании.ru, привязанная к домену сайта; нужно создать еще один ящик.

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки исполнения.

6 лет назад
Resh331
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$5
1 день
Очень понравились оперативность и профессиональный подход к работе - почта была готова через час после утверждения заказа! Рекомендую как ответственного, коммуникабельного и оперативного исполнителя, который всегда на связи и делает работу в оговоренные сроки.
Был рад работать. надеюсь еше на сотрудничество