Найти самый дешевый и номарльный wild сертификат SSL (под мултидомен)

$5
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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в поиске выдает много всего, нужно место где можно купить ДЕШЕВО под мультидомен чтобы он встал нормально (бесплатный wild что-то тупит)

степень защиты роли не играет, главное чтобы замочек показывался тотально на всех поддоменах компании для статуса

под холдинг www.holding.bz

бюжет 200-300р за инфу, оплата ЯД/киви/WMR/почта_банк

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)