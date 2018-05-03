Найти самый дешевый и номарльный wild сертификат SSL (под мултидомен)

в поиске выдает много всего, нужно место где можно купить ДЕШЕВО под мультидомен чтобы он встал нормально (бесплатный wild что-то тупит)

степень защиты роли не играет, главное чтобы замочек показывался тотально на всех поддоменах компании для статуса

под холдинг www.holding.bz

бюжет 200-300р за инфу, оплата ЯД/киви/WMR/почта_банк