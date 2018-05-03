Перенос трех сайтов на WordPress

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок236 просмотров
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Перенос сайтов в срок до 14 мая. Начало работы с понедельника.

Сайты:

www.openair-ostankino.ru/

www.cc-ostankino.ru/

www.ccbelor.ru/

Для работы, необходимо портфолио.

WordPress
6 лет назад
guest_15255232360451
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад