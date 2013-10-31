Настроить сервер для хостинга python приложения.

$30
Системное администрированиеЗавершен4 заявки128 просмотров
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По требованиям

- django 1.4

- postgres

- postgis

- centos 6

- nginx

- wsgi

Python
10 лет назад
stufently
Роман 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alegal
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Все сделано.
Претензий нет, спасибо за сотрудничество.