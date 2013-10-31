Есть модем Thomson TCW770 от него идет интернет в компьютер и сетевой диск NDAS 352un Нужно настроить автономную работу этого диска без включенного компьютера Сеть АКАДО Есть вот такая инструкция http://wektormedia.pl/pdf/Thomson%20TCW770-V2.9.pdf
Настроить сервер для хостинга python приложения.
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По требованиям
- django 1.4
- postgres
- postgis
- centos 6
- nginx
- wsgi
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