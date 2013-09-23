Восстановление папки с файлами

$250
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки337 просмотров
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На сервере была удалена папка с файлами, нужно восстановить.

Система CentOS. root доступ есть.

подробности в PM.

сроки - срочно.

10 лет назад
serserniks
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад