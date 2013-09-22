Нужен человек для удаленного администрирования сервера находящегося в ЦОД "Белтелеком". Суть работы выполнение разовых поручений в настройке сервера, а так же, возможны выезды в ЦОД для устранения неисправностей или установке нового оборудования. Оплату буду производить разово, т.е. ...
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Поднять сервер видеостриминга на Red5
Сервер должен принимать входящий поток RTMP или RTSP и открывать его для клиентов
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