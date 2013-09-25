Настройка VPS сервера

Требуется:

1. Помочь определиться с выбором провайдера - http://www.server4you.net , http://www.hetzner.de или https://www.digitalocean.com

2. Определиться с выбором софта (*nix, не Windows)

3. Настроить с нуля и сдать готовый к эксплуатации веб-хостинг.

Чего жду:

Нужна хостинг-площадка с хорошей скоростью для моих и клиентских проектов. Это будут обычные сайты с небольшим трафиком. Как правило, на Joomla, но возможны и другие платформы. Соответственно, должна быть возможность работы с любой системой. Последние версии Php, phpmyadmin, mysql, mailserver, ftp.

Желательна возможность выделения отдельной панели под каждый сайт.

Важно: цели создания полноценной компании по продаже хостинга не стоит. Нужно что-то небольшое и рабочее.

Я вебмастер, поэтому для управления нужна более не менее понятная панель.

Прошу понять, что я ожидаю услышать от вас развернутый и обоснованный комментарий, а не "сделаю". Я плохо разбираюсь в этой теме, поэтому пожалуйста, проясните мне простым языком что к чему, и что лучше.

В связи с моими минимальными знаниями в этой сфере дальнейшая поддержка сервера будет тоже поручена исполнителю.