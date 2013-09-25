Настройка VPS сервера

настройка centos,nginx,установка админ панелей требуется админ время от время настраивать сервер,защищать + ставить админки + настраивать проксирование (важно! напишите,уметее ли настраивать проксирование вебтрафика с одного вебсервера на другой,у нас для этого есть скрипты пхп,которые перебрасывают траффик,надо разобраться с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. Помочь определиться с выбором провайдера - http://www.server4you.net , http://www.hetzner.de или https://www.digitalocean.com
2. Определиться с выбором софта (*nix, не Windows)
3. Настроить с нуля и сдать готовый к эксплуатации веб-хостинг.
Чего жду:
Нужна хостинг-площадка с хорошей скоростью для моих и клиентских проектов. Это будут обычные сайты с небольшим трафиком. Как правило, на Joomla, но возможны и другие платформы. Соответственно, должна быть возможность работы с любой системой. Последние версии Php, phpmyadmin, mysql, mailserver, ftp.
Желательна возможность выделения отдельной панели под каждый сайт.
Важно: цели создания полноценной компании по продаже хостинга не стоит. Нужно что-то небольшое и рабочее.
Я вебмастер, поэтому для управления нужна более не менее понятная панель.
Прошу понять, что я ожидаю услышать от вас развернутый и обоснованный комментарий, а не "сделаю". Я плохо разбираюсь в этой теме, поэтому пожалуйста, проясните мне простым языком что к чему, и что лучше.
В связи с моими минимальными знаниями в этой сфере дальнейшая поддержка сервера будет тоже поручена исполнителю.
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