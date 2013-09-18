Оптимизация связки Nginx, Apache, PHP, MySql

Системное администрированиеЗакрыт17 заявок168 просмотров
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Нужен специалист, который сможет настроить и оптимизировать сервер, даст рекомендации.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

PHPMySQLNginxApache
10 лет назад
belozy1
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад