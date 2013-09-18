Настройка nginx на распознавание города

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются консультации по настройке nginx на определение города по ip и передача бэкенду.

Пожалуйста укажите бюджет.

Nginx
10 лет назад
fm-web
Сергей 
43 годаАрмения
10 лет в сервисе
Был
год назад