Перенести проект на 1 сервер

$100
Системное администрированиеЗавершен9 заявок204 просмотра
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Проект живет на 2 серверах:

1- здесь скрипты; 2 - здесь статика.

Задача:

засинкать контент на 1 сервер, донастроить апач, настроить файерволл, реализовать возможность очистки кеша с ssd по одному клику, или нескольким )

10 лет назад
naminger
39 летНидерланды
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
Работой Степана более чем доволен. Помог настроить и оптимизировать работу сервера для сайта с посещаемостью 30 тысяч уников в сутки (php-fpm, mysql, nginx cache, geo-ip ). Продолжаем работать уже на постоянной основе. Рекомендую!
Сергей очень адекватный и хороший заказчик, знает чего хочет, задачи ставит чётко ,грамотно. Олата соответствует сложности проекта, рекомендую для сотрудничества.