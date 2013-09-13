Настроить хостинг godaddy

Собственно заплатил бы за консультацию с профи в этой сфере, как я понял из изучения материала в сети АТС будет собираться на базе астериска, поэтому и консультация нужна по этой тематике. Интересуют вопросы: - установка и настройка ...
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