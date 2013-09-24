Openvpn bridge

На печально известном хостинге свеб произошел очередной сбой. вот ответ хостера, решать проблемы они не собираются: (дам доступ) На данный момент обращение к сайту возвращает ответ сервера 200 (ОК): ~$ wget -S http://matraspeterburg.ru/ --2013-09-18 22:42:34-- http://matraspeterburg.ru/ Распознаётся matraspeterburg.ru (matraspeterburg.ru)... 77.222.40.94 Подключение ...
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нужна помощь в настройке туннеля между двумя сетями в режиме моста (для работы IP телефонов с цифровой АТС). в режиме TUN всё работает, теперь нужен именно TAP режим. не видна сеть за клиентом.
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