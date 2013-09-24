Openvpn bridge

$100
Системное администрированиеЗавершен2 заявки171 просмотр
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нужна помощь в настройке туннеля между двумя сетями в режиме моста (для работы IP телефонов с цифровой АТС). в режиме TUN всё работает, теперь нужен именно TAP режим. не видна сеть за клиентом.

10 лет назад
ksit-sv
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
korjavin
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Иван отличный спец, подтверждаю доскональное знание сетей в ос линукс. Кроме того доброжелательный терпеливый, всё разъясняет клиенту, сотрудничеством доволен.
Отличный работодатель. Постановка задачи, оплата, все лучше чем можно рассчитывать.