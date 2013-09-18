Прокинуть порт на роутере

Нужен специалист, который сможет настроить и оптимизировать сервер, даст рекомендации. Возможно долгосрочное сотрудничество.
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Всем здравствуйте. Нужно прокинуть порт 1433 на роутере Mikrotik Router Board чтобы пускал только определенный ip. Доступ к роутеру по Team Viewer
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