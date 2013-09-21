Администратор

$250
Системное администрированиеЗакрыт15 заявок349 просмотров
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настройка centos,nginx,установка админ панелей

требуется админ

время от время настраивать сервер,защищать + ставить админки

+ настраивать проксирование (важно! напишите,уметее ли настраивать проксирование вебтрафика с одного вебсервера на другой,у нас для этого есть скрипты пхп,которые перебрасывают траффик,надо разобраться с ними)

10 лет назад
sergvesenin
Весенин 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад