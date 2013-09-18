Редирект в htaccesses

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Надо сделать правило в .htaccesses для редиректа с с https://site.com на http://site.com, причем любые другие адресса типа: с https://site.com/* НЕ должно редиректить.

10 лет назад
sunford
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад