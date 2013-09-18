Создать wildcard сертификат

настройка centos,nginx,установка админ панелей требуется админ время от время настраивать сервер,защищать + ставить админки + настраивать проксирование (важно! напишите,уметее ли настраивать проксирование вебтрафика с одного вебсервера на другой,у нас для этого есть скрипты пхп,которые перебрасывают траффик,надо разобраться с ...