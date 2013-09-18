Создать wildcard сертификат

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Создать самоподписанный wildcard сертификат и добавить его в доверенные гуглхром, чтобы при открытии сайта хром не ругался на не доверенный сертификат.

10 лет назад
stufently
Роман 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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