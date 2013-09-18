Решить проблемы на сервере.

Системное администрированиеЗакрыт13 заявок150 просмотров
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Добрый день,нужно сделать следующее.Настроить работу сервера,происходит падение

httpd.После перезагрузки httpd и удаления лишних процессов часа два работает нормально потом все повторяется.происходит резкий рост количества дочерних процессов и сервер падает.Более подробно при общении.

10 лет назад
onix700
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад