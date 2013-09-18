Решить проблемы на сервере.

Надо сделать правило в .htaccesses для редиректа с с https://site.com на http://site.com, причем любые другие адресса типа: с https://site.com/* НЕ должно редиректить.
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Добрый день,нужно сделать следующее.Настроить работу сервера,происходит падение
httpd.После перезагрузки httpd и удаления лишних процессов часа два работает нормально потом все повторяется.происходит резкий рост количества дочерних процессов и сервер падает.Более подробно при общении.
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