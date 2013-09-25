Нужен специалист для администрирования сервера

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Нужен человек для удаленного администрирования сервера находящегося в ЦОД "Белтелеком".

Суть работы выполнение разовых поручений в настройке сервера, а так же, возможны выезды в ЦОД для устранения неисправностей или установке нового оборудования.

Оплату буду производить разово, т.е. 1 задание - оно сразу оплачивается.

10 лет назад
algrinyuk
41 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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