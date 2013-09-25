Нужен специалист для администрирования сервера

Нужен человек для удаленного администрирования сервера находящегося в ЦОД "Белтелеком".

Суть работы выполнение разовых поручений в настройке сервера, а так же, возможны выезды в ЦОД для устранения неисправностей или установке нового оборудования.

Оплату буду производить разово, т.е. 1 задание - оно сразу оплачивается.