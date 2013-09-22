Перенос сайта с хостинга на хостинг

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести сайт с хостинга wmrs.ru (ужасный хост) на другой хост.

Ну и выполнить настройку доменов (переписать DNS), все данные дам.

На другом хосте необходимо подключить дополнительный основной домен к хостинг-аккаунту и залить туда сайт (Cpanel).

Желательно сегодня всё сделать. Оплата сразу по факту.

10 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Решить проблемы на сервере.

    Добрый день,нужно сделать следующее.Настроить работу сервера,происходит падение httpd.После перезагрузки httpd и удаления лишних процессов часа два работает нормально потом все повторяется.происходит резкий рост количества дочерних процессов и сервер падает.Более подробно при общении.

    Системное администрирование13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка VPS сервера

    Требуется: 1. Помочь определиться с выбором провайдера - http://www.server4you.net , http://www.hetzner.de или https://www.digitalocean.com 2. Определиться с выбором софта (*nix, не Windows) 3. Настроить с нуля и сдать готовый к эксплуатации веб-хостинг. Чего жду: Нужна хостинг-площадка с хорошей скоростью ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Администратор

    $250

    настройка centos,nginx,установка админ панелей требуется админ время от время настраивать сервер,защищать + ставить админки + настраивать проксирование (важно! напишите,уметее ли настраивать проксирование вебтрафика с одного вебсервера на другой,у нас для этого есть скрипты пхп,которые перебрасывают траффик,надо разобраться с ...

    Системное администрирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультация обновление портов

    FreeBSD обновление портов на работающей машине Требуется консультации по вопросу обновления портов на работающей машине, из репозитария построенных портов на другой машине. (FreeBSD) пожалуйста укажите какой бюджет.

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Openvpn bridge

    $100

    нужна помощь в настройке туннеля между двумя сетями в режиме моста (для работы IP телефонов с цифровой АТС). в режиме TUN всё работает, теперь нужен именно TAP режим. не видна сеть за клиентом.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад