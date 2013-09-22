Перенос сайта с хостинга на хостинг

Нужно перенести сайт с хостинга wmrs.ru (ужасный хост) на другой хост.

Ну и выполнить настройку доменов (переписать DNS), все данные дам.

На другом хосте необходимо подключить дополнительный основной домен к хостинг-аккаунту и залить туда сайт (Cpanel).

Желательно сегодня всё сделать. Оплата сразу по факту.