Настроить сайт на хостинге 1gb

Нужно перенести сайт с хостинга wmrs.ru (ужасный хост) на другой хост. Ну и выполнить настройку доменов (переписать DNS), все данные дам. На другом хосте необходимо подключить дополнительный основной домен к хостинг-аккаунту и залить туда сайт (Cpanel). Желательно сегодня ...