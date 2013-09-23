Исправить ошибку 500 на веб-сервере

Добрый день!

имеется установленная CMS (LMS) Moodle, сегодня захотел сделать несколько пользовательских переводов полей, в результате чего при установке русского языка вылетает ошибка 500 и сайт вообще не работает; при установке английского - все в порядке. Возможно, когда закачивал новые файлы с переводами, что-то сбилось в настройках apache или php, хотя в них и близко не лазил.

Оплата переводом на карту, вебмани, ЯД. Бюджет 500 рублей