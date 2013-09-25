Помощь в настройке сети и сетевого хранилища

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Есть модем Thomson TCW770 от него идет интернет в компьютер и сетевой диск NDAS 352un

Нужно настроить автономную работу этого диска без включенного компьютера

Сеть АКАДО

Есть вот такая инструкция http://wektormedia.pl/pdf/Thomson%20TCW770-V2.9.pdf

10 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад