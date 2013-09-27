Настроить сервер

Системное администрированиеЗавершен3 заявки159 просмотров
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Настроить правильно сервер на Linux с панелью ISP, сейчас на нем не работают кроны и почтовый сервер.

Общая проверка сервера на наличие уязвимостей и правильной настройки.

Без предоплаты, оплата по факту.

Переписка по mail.ru агент.

10 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$15
1 день
Все сделал на УРА! Терпеливый, Профессиональный, и по цене не кусается. Советую!
Не возникало проблем ни с взаимопониманием, ни с оплатой Рекомендую к сотрудничеству