Починить сервер centos

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Закрыт9 заявок121 просмотр

Нужно настроить сервер.

Сервер centos 6.5

При перезагрузке сервер сломался

Отмонтировались сата диски

Испортилась автозагрузка некоторых модулей.

Сервер стандартный без каких либо особенных плюшек.

Доступы по квм есть. Файлы операционки вроде все на месте.

Бекап папки etc есть - со всеми конфигами....

CentOS
9 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
22 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров