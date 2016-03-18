Есть задача: перенести работающий проект на полностью новый сервер с сильно отличающейся конфигурацией. Т.е.: поставить систему и сделать, чтобы все работало 1 в 1. Проект на Ruby on Rails, сейчас работает на Apache+nginx+MySql. ...
Починить сервер centos
Нужно настроить сервер.
Сервер centos 6.5
При перезагрузке сервер сломался
Отмонтировались сата диски
Испортилась автозагрузка некоторых модулей.
Сервер стандартный без каких либо особенных плюшек.
Доступы по квм есть. Файлы операционки вроде все на месте.
Бекап папки etc есть - со всеми конфигами....
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