Настройка unbound

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки235 просмотров

Необходима настройка unbound для FreeBsd 10.2 и последующая его связка с hosts файлом.

9 лет назад
MindKmS
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена в срок, все устраивает. Рекомендую.
Хорошо сработались, продолжаем сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад