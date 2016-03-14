Есть выделенный сервер. На нем установлена система виртуализации ProxMox, то есть возможность устанавливать любые виртуальные машины VPS. На этих машинах планируется устанавливать VPN сервера. Чему хочу научиться? ...
Mikrotik vlan in bridge
извините разобрался сам.
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