Консультация в настройке OpenVpn сервера.

Есть выделенный сервер. На нем установлена система виртуализации ProxMox, то есть возможность устанавливать любые виртуальные машины VPS.

На этих машинах планируется устанавливать VPN сервера.

Чему хочу научиться?

1) Настраивать сеть на установленных VPS (CentOS либо Debian)

2) Настраивать на данной виртуальной машине OpenVPN сервер.

Нужна платная консультация, так как в мануалах в сети, не совсем понятны все термины.

Вы говорите что делать. Я спрашиваю, делаю все сам под вашим наблюдением.

Проверяем мою работу.