Несколько сайтов лежат на VPS-сервере и периодически возникают какие-то вопросы по настройке чего-либо. Я не разбираюсь в этих настройках и нужна помощь специалиста -администратора серверов. Я настроил один почтовый ящик, но есть ...
Хотим реализовать в компании IP-телефонию на базе FreeSWITCH
Хотим реализовать в компании IP-телефонию на базе FreeSWITCH
Для этого ищем подрядчика для реализации этого проекта.
Если есть предложения по другой АТС - можем рассмотреть.
Есть некоторое количество прямых многоканальных sip номеров, которые необходимо подключать к АТС и совершать через них звонки. Основное, что должна решать АТС:
1. Совершать исходящие и принимать входящие вызовы
2. Переводить вызовы на внутренних операторов атс
3. Хранить максимум данных о звонках (статус, продолжительность, запись и т.д.), с возможностью выгрузить эту статистику в сторонние системы.
4. Настраивать сценарии входящих и исходящих звонков (куда, через что и при каких условиях совершать звонок или как его принимать)
5. Организовывать двухсторонние вызовы, когда совершается звонок на два и более номеров и потом они объединяются в один, чтобы все слышали друг друга.
6. Принимать и отправлять данные посредством API (как данные о статистике, так и данные о настройках номеров АТС) в сторонние сервисы. Т.к. мы используем для звонков виджеты, которые организовывают звонки в таких ЦРМ системах как amocrm – и нам придется их соединять с нашей атс.
С нашей стороны мы организуем интерфейс взаимодействия с АТС (внесение и передача настроек) сервер на который установить АТС и всю необходимую информацию.
Со стороны разработчика нужна рекомендация какую виртуальную АТС использовать, все настройки АТС под наши требования + организация возможности взаимодействия с АТС через наш интерфейс (прием от нас и передача нам данных).
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