Ubuntu 14.04, настроить сетевую папку для доступа из windows, webdav

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  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Необходима помощь в настройке домашней сети, нужно настроить сетевую папку, которая будет видна в сети windows и в неё будет возможность записи. И необходимо разобраться почему перестал работать webdav  и соответственно починить

Ubuntu
9 лет назад
BRAINKIT
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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