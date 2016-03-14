Настроить работу VMware Workstation 12 через Socks5

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Закрыт2 заявки237 просмотров

Необходимо заставить работать виртуальную машину через Socks, важно пускать весь трафик через Socks с хостовой ОС а не с гостевой.

Имеем Vm1 и Vm2, необходимо весь трафик с Vm2 (софт на ней устанавливать нельзя) направить через Vm1+Socks

На Vm1 можно установить любую ОС, на Vm2 стоит Windows 7

9 лет назад
martines
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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