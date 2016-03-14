Необходима помощь в настройке домашней сети, нужно настроить сетевую папку, которая будет видна в сети windows и в неё будет возможность записи. И необходимо разобраться почему перестал работать webdav и соответственно починить
Настроить работу VMware Workstation 12 через Socks5
Необходимо заставить работать виртуальную машину через Socks, важно пускать весь трафик через Socks с хостовой ОС а не с гостевой.
Имеем Vm1 и Vm2, необходимо весь трафик с Vm2 (софт на ней устанавливать нельзя) направить через Vm1+Socks
На Vm1 можно установить любую ОС, на Vm2 стоит Windows 7
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