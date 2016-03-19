Требуется улучшить настройки почты

Очень ответственный и надежный исполнитель. Очень рад что выбрал именно этого фрилансера, так как он оказался настоящим специалистом и довольно быстро решил мою задачу. Теперь буду знать к кому обращаться в подобных вопросах. Настоятельно рекомендую всем, кому нужен действительно хороший системный администратор.