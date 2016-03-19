Требуется улучшить настройки почты

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки126 просмотров

Требуется улучшить настройки почты - добавить  dkim, spf, dmark.

Настройка почты
9 лет назад
Stranger27
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Очень ответственный и надежный исполнитель. Очень рад что выбрал именно этого фрилансера, так как он оказался настоящим специалистом и довольно быстро решил мою задачу. Теперь буду знать к кому обращаться в подобных вопросах. Настоятельно рекомендую всем, кому нужен действительно хороший системный администратор.
Отличный заказчик, все четко, по делу. Сделали все без лишних вопросов и проблем. Рекомендую

Заявки фрилансеров

retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад