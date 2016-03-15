Настройка API Sendgrid

Настройка сервиса Sendgrid для работы с сайтом на yii 2.0

Необходимо настроить работу нашего сайта с сервисом API Sendgrid

https://sendgrid.com/docs/Integrate/index.html

1) Автоматическая отправка сообщений-уведомлений и писем от сайта – о получении сообщения в личном кабинете, а также о том или ином событие. Нужно сделать красивое письмо в Sendgrid которое он будет отправлять получив команду от сайта о том или ином событие.

2) Настроить передачу новых email с сайта в Sendgrid и запуск рассылки для новых пользователей. То-есть: пользователь регистрируется, сайт автоматически передает его email в список рассылки из 10 писем в Sendgrid Пользователь начинает получать по одному письмо в неделю начиная с первого.