Перенос всех данных с сервера на другой сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки177 просмотров

Есть задача: перенести работающий проект на полностью новый сервер с сильно отличающейся конфигурацией.

Т.е.: поставить систему и сделать, чтобы все работало 1 в 1.

Проект на Ruby on Rails, сейчас работает на Apache+nginx+MySql.

До момента окончательного переноса - данные на старом сервере должны синхронизироваться на новый.

ApacheMySQLNginxRuby
9 лет назад
orlandotem
Макс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$80
1 день
Кирилл показал себя грамотным специалистом. Все сделал оперативно и качественно. Конечные пользователи даже не заметили, что произошла смена сервера. Впредь по вопросам системного администрирования буду работать с ним. P.S. 3 месяца назад Кирилл давал рекомендацию по выбору сервера, но я его не послушал и выбрал другой, значительно мощнее и дороже - по совету другого сисадмина. В результате сервер был загружен на несколько процентов всего, а переплата составила 500 евро. Так и возникла текущая задача по переносу данных, с которой Кирилл отлично справился.
Интересная задача по переносу. Удалось достаточно оперативно решить. Вцелом, хорошо сработались. По сотрудничеству остались только положительные впечатления. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад