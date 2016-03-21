Перенос всех данных с сервера на другой сервер

Кирилл показал себя грамотным специалистом. Все сделал оперативно и качественно. Конечные пользователи даже не заметили, что произошла смена сервера. Впредь по вопросам системного администрирования буду работать с ним. P.S. 3 месяца назад Кирилл давал рекомендацию по выбору сервера, но я его не послушал и выбрал другой, значительно мощнее и дороже - по совету другого сисадмина. В результате сервер был загружен на несколько процентов всего, а переплата составила 500 евро. Так и возникла текущая задача по переносу данных, с которой Кирилл отлично справился.