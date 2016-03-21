Настройка сервиса Sendgrid для работы с сайтом на yii 2.0 Необходимо настроить работу нашего сайта с сервисом API Sendgrid https://sendgrid.com/docs/Integrate/index.html 1) Автоматическая отправка сообщений-уведомлений и писем от сайта – о получении сообщения ...
Перенос всех данных с сервера на другой сервер
Есть задача: перенести работающий проект на полностью новый сервер с сильно отличающейся конфигурацией.
Т.е.: поставить систему и сделать, чтобы все работало 1 в 1.
Проект на Ruby on Rails, сейчас работает на Apache+nginx+MySql.
До момента окончательного переноса - данные на старом сервере должны синхронизироваться на новый.
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