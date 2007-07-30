Подключение шлюза NSGate 3904

Купил шлюз для приема на IP-адрес звонков, переадресованных с Манго-телеком. Железка называется NSGate 3904. Программного обеспечения к ней не полагается. Есть только гнезда для шнуров и провода. Мне нужна дистанционная консультация, как ее подключить, чтобы работало. Звонки через шлюз должны поступать на обычный телефон. Приму дистанционную консультацию по Скайпу или Яху-мессежеру.

Производитель консультаций не дает, а дилеры, как они говорят, монтируют крупные сети и квартирами не занимаются.

Сам я - гуманитарий.