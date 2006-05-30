Нужно с гарантией зарегистрировать 2 сайта в каталоге Яндекс. Раздел может быть любой (смотря как преподнести). Цена указана за 1 сайт.
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно подготовить по источникам в Интернете 5-6 страниц сайта оптимизированных под кое-какие 10 запросов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно 2-3 принципиально разных по подходу дизайна сайта для налоговой 46 г. Москвы, которая специализируется на регистрации фирм и изменений к документам фирм. Важно реализовать принцип: "Ты попал на этот сайт - ты не забудешь ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для получения средств от частных лиц нужен типовой скрипт (деньги с кредитки). Требования: зачисление денег на расчетный счет юридического лица, безопасность.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужны тексты с набором ключевых слов для сайта по арбитражным судам. Частично - рерайтинг. Но по большей части - заказные статьи на ту или иную тематику.Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно грамотно переверстать главную страницу сайта www.russia-ooo.com/ Шапка сайта и блоки для отправки заявок сохраняются, также, как и блок с лицами наших сотрудников. Можно заверстать еще кое-каки блоки на усмотрение верстальщика. Исходные материалы предоставим.HTML-верстка14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно зарегистрировать интерет-магазин на Яндекс-маркете. Есть кое-какие проблемы с файлом в формат .ymlПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Запоминающаяся шапка сайта. Было: слоган - тут рождается бизнес, изображение жаенщины с грудным ребёнком, наименование фирмы - Фабрика фирм. Изображение выполнено было так, что не отображалось всеми браузерами. Например, ОПЕРОЙ. Пришлось его убрать. Нужно либо ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Срочно готовим вёрстку сайта, который будет посвящён перерегистрации ООО 2009 года (сама перерегистрация завершается 1 января 2010). Поэтому нужен яркий по замыслу гиф-баннер для шапки сайта.Баннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Обязательное условие - вывод на 1 позицию в поисковике Яндекс по в/ч запросам, интересует только 1 фраза (один набор ключевых слов). Последующее поддержание на этой позиции. Оплата - помесячная за поддержание. Оплата за выведение ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Простенький дизайн и трехколоночная html-верстка главной страницы сайта общественной приемной налоговой инспекции (стайт будет статическим, страниц на 5-6)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
На 50 страницах простенький сайт, трехколоночный, без какого-либо дизайна вообще. Каждая страница - три-четыре строки. Тест есть. Но его предварительно нужно "заточить" под определенные запросы. Ключевые слова невысокочастотные. После регистрации сайта в каталогах он со ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Нужен действующий "каркас" диманического сайта - доски объявлений с возможностью юзерам самим регистристроваться и закачивать снимки своих товаров, выставляемых ими на продажу, также дольшое количество полей для характеристики товаров. что-то по типу сайта-доски объявлений для ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Купил шлюз для приема на IP-адрес звонков, переадресованных с Манго-телеком. Железка называется NSGate 3904. Программного обеспечения к ней не полагается. Есть только гнезда для шнуров и провода. Мне нужна дистанционная консультация, как ее подключить, чтобы ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Юридическая компания на постоянной основе предлагает работу в области корпоративного права (точнее: юридической деятельности, налогообложения и бухгалтерского учета). Речь идет о подготовке комплектов документов по шаблонам для регистрации фирм, внесения изменений в учредительные документы фирм, ...Юридические услуги46 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Для людей, которые хотят похвалиться снимками из своих путешествий, в которых никогда не предывали. Небольшие фотоальбомы - до 12 фото.Иллюстрации и Рисунки54 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Берем за основу бесплатную CMS Joomla. Интересует разработка сайта – полной копии по контенту и структуре следующего: femidacenter.ru/ Разумеется, после завершения работы наши специалисты изменят контент. Можно углубить сайт за счет некоторых модулей CMS Joomla. Например, добавить новости ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Задача простая - выйти по некоторым ключевым словам на 1 позицию в Яндекс. Оплата по факту, разумеется, гарантированная для обеих сторон, поскольку будет выполнена через администрацию этого сайта с предварительным депозитом.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
К своему сайту в качестве отдельных страниц я бы хотел прикрепить переделанную копию on-line регистрации, которую можно найти по ссылке: http://www.parm.ru/ru/reg/ Форма на этой странице озаглавлена "Регистрация on-line Сведения о фирме" Текст защищен от копирования через ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад