nash4

Гость nash4

 
53 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Новый дизайн

    Нужно 2-3 принципиально разных по подходу дизайна сайта для налоговой 46 г. Москвы, которая специализируется на регистрации фирм и изменений к документам фирм. Важно реализовать принцип: "Ты попал на этот сайт - ты не забудешь ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественная вёрстка главной страницы сайта

    $20

    Нужно грамотно переверстать главную страницу сайта www.russia-ooo.com/ Шапка сайта и блоки для отправки заявок сохраняются, также, как и блок с лицами наших сотрудников. Можно заверстать еще кое-каки блоки на усмотрение верстальщика. Исходные материалы предоставим.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка сайта

    $50

    Запоминающаяся шапка сайта. Было: слоган - тут рождается бизнес, изображение жаенщины с грудным ребёнком, наименование фирмы - Фабрика фирм. Изображение выполнено было так, что не отображалось всеми браузерами. Например, ОПЕРОЙ. Пришлось его убрать. Нужно либо ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер для сайта о перерегистрации ООО 2009 года

    $20

    Срочно готовим вёрстку сайта, который будет посвящён перерегистрации ООО 2009 года (сама перерегистрация завершается 1 января 2010). Поэтому нужен яркий по замыслу гиф-баннер для шапки сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент с нужными ключевыми словами и продвижение

    $500

    Обязательное условие - вывод на 1 позицию в поисковике Яндекс по в/ч запросам, интересует только 1 фраза (один набор ключевых слов). Последующее поддержание на этой позиции. Оплата - помесячная за поддержание. Оплата за выведение ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта без дизайна

    $50

    На 50 страницах простенький сайт, трехколоночный, без какого-либо дизайна вообще. Каждая страница - три-четыре строки. Тест есть. Но его предварительно нужно "заточить" под определенные запросы. Ключевые слова невысокочастотные. После регистрации сайта в каталогах он со ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен "каркас" доски объявлений

    $150

    Нужен действующий "каркас" диманического сайта - доски объявлений с возможностью юзерам самим регистристроваться и закачивать снимки своих товаров, выставляемых ими на продажу, также дольшое количество полей для характеристики товаров. что-то по типу сайта-доски объявлений для ...

    HTML
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подключение шлюза NSGate 3904

    $50

    Купил шлюз для приема на IP-адрес звонков, переадресованных с Манго-телеком. Железка называется NSGate 3904. Программного обеспечения к ней не полагается. Есть только гнезда для шнуров и провода. Мне нужна дистанционная консультация, как ее подключить, чтобы ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помошник юриста

    $250

    Юридическая компания на постоянной основе предлагает работу в области корпоративного права (точнее: юридической деятельности, налогообложения и бухгалтерского учета). Речь идет о подготовке комплектов документов по шаблонам для регистрации фирм, внесения изменений в учредительные документы фирм, ...

    Юридические услуги46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт компании, которая помогает в регистрации фирм

    $150

    Берем за основу бесплатную CMS Joomla. Интересует разработка сайта – полной копии по контенту и структуре следующего: femidacenter.ru/ Разумеется, после завершения работы наши специалисты изменят контент. Можно углубить сайт за счет некоторых модулей CMS Joomla. Например, добавить новости ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Первая позиция в Яндекс

    Задача простая - выйти по некоторым ключевым словам на 1 позицию в Яндекс. Оплата по факту, разумеется, гарантированная для обеих сторон, поскольку будет выполнена через администрацию этого сайта с предварительным депозитом.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка скрипта с экспортом данных в Word

    $50

    К своему сайту в качестве отдельных страниц я бы хотел прикрепить переделанную копию on-line регистрации, которую можно найти по ссылке: http://www.parm.ru/ru/reg/ Форма на этой странице озаглавлена "Регистрация on-line Сведения о фирме" Текст защищен от копирования через ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
boat
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
$18
10 баллов
14 лет назад
Баннер для сайта о перерегистрации ООО 2009 года
Работала у Романа по двум проектам - отличный заказчик, рекомендую!